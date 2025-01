Ilpescara.it - "Carenza di personale e turni di lavoro pesanti in pronto soccorso. Nulla si muove": l'allarme della Fials

Leggi su Ilpescara.it

disanitario e difficoltà nella gestione dei, in particolare in quello dell'ospedale di Pescara. A sollevare tali criticità è la(Federazione italiana autonomie locali e sanità). "Assistiamo da anni a un clima di esasperazione dei cittadini per quanto.