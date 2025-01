Cms.ilmanifesto.it - Cannonate all’italiana per il Myanmar

Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Mentre per celebrare l’indipendenza deldal Regno unito l’esecutivo golpista birmano ha garantito ieri l’amnistia a oltre 5.800 prigionieri (non politici), la sua Marina militare si rinnova. Con strutture .per ilil manifesto.