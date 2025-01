Calza della Befana salata per gli italiani | +85% per la cioccolata

Feedpress.me - Calza della Befana "salata" per gli italiani: +8,5% per la cioccolata

«Unapiùper gliquella in arrivo con la tradizionale, visti gli aumenti senza precedenti del cacao sui mercati internazionali e i conseguenti ricarichi sui prezzi praticati ai consumatori» . Lo afferma il C odacons , spiegando come «alla base dei rincari dei prodotti a base di cioccolato ( +8,5% rispetto allo scorso anno ) c'è la crescita costante dei listini.