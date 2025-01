Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Nunez un’ipotesi? Spuntano formula e cifre possibili

Negli ultimi giorni, ancor prima che incominciasse ilinvernale, è giunta una voce molto interessante: ilsarebbe interessato a Darwingià in questa sessione di gennaio. Un nome, quello dell'uruguaiano, che farebbe comodo a gran parte delle big in tutta Europa. Il ragazzo, che sta facendo fatica a livello numerico con il Liverpool, ha infatti vissuto stagioni migliori e il trasferimento in un'altra piazza potrebbe rivitalizzarlo. Dall'Inghilterra era giunta la notizia di contatti inesistenti tra le parti, anche se nelle ultime ore c'è stata una novità in questo senso. Secondo quanto riferito da 'Anfield Watch', infatti, ilsarebbe disposto ad acquisire il ragazzo in prestito oneroso per 5 milioni di euro con diritto di riscatto. Questo sarebbe invece fissato a 45 milioni di euro e potrebbe scattare in estate.