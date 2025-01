Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Kabar nel mirino di Moncada: tentativo a gennaio?

, i rossoneri di Sergio Conceicao potrebbe essere alla ricerca di giocatori per rinforzare la rosa in vista di una seconda parte di stagione ricca di partite. Il Diavolo dovrà rimontare in Serie A e per farlo serviranno più giocatori utili possibili. Ilpotrebbe avere bisogno di una vera alternativa a Theo Hernandez. Ecco il nome che potrebbe fare al caso del Diavolo. Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', sarebbe forte l'interesse delper Almugera, terzino sinistra del Borussia Dortmund. Un colpo che sarebbe in prospettiva, visto che il giocatore è un classe 2006. Alex Jimenez ha dimostrato di poter essere un titolare, ma viene spesso usato in vari ruoli. Per questo come vice Theo Hernandez,avrebbe individuato il giovane talento del club tedesco.