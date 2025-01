Calcionews24.com - Calciomercato Juve, possibile lo scambio Kolo Muani-Vlahovic: i bianconeri ci pensano, la suggestione

Leggi su Calcionews24.com

Le ultime sull’interessamento dellaper, attaccante francese in uscita dal Psg durante ildi gennaio Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, lastarebbe monitorando con attenzione la situazione legata a. L’attaccante francese è infatti in uscita dal Psg, ma la concorrenza per lui è tanta. Per batterla .