Perugiatoday.it - Calcio serie C, ennesima occasione sprecata per il Grifo: la Spal fa 1-1 con l'uomo in meno

Leggi su Perugiatoday.it

Finisce così. Non produce frutti il generoso forcing finale del Perugia, che non riesce ad andare oltre l'1-1 malgrado oltre un tempo giocato in superiorità numerica. Dopo un primo tempo equilibrato i biancorossi hanno gradualmente aumentato i giri trovando il meritato vantaggio con Di Maggio.