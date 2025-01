Lanazione.it - Cade nel fiume. Anziano salvato

Voleva farsi una passeggiata e invece è finito nell’acqua del torrente Candalla. È quanto accaduto ieri mattina a Monsummano a un pensionato di 85 anni che, credendo che la strada continuasse alla fine del ponticino è caduto nel. Un tuffo a candela dal quale è rimasto in piedi sul fondo del letto del tratto d’acqua. Sembra che l’uomo avesse accompagnato la moglie al supermercato e poi si era incamminato per fare una passeggiata nella zona del parco Orzali. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i volontari della Misericordia di Pieve a Nievole che, una volta recuperato il pensionato, lo hanno trasportato all’ospedale di Pescia per gli accertamenti del caso. Arianna Fisicaro