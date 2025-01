Casertanews.it - Buche e rifiuti, disagi per i residenti

Leggi su Casertanews.it

Cumuli diin via Palermo a Mondragone. E' la grave situazione denunciata dal dirigente di Fratelli d'Italia Antonio Belli che segnala la discarica urbana nei pressi dei palazzi azzurri.Iavrebbero difficoltà ad uscire e tornare a casa sia per la presenza deisia per.