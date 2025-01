Bonifici immediati stop sovraccosti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.00istantanei allo stesso prezzo di quelli ordinari e obbligo per tutte le banche di riceverli. Dal 9 gennaio entrano in vigore le nuove regole Ue che rivedono la direttiva sui pagamenti,per facilitare l'accesso a consumatori e imprese aiistantanei finora gravati da un sovraccosto e non sempre disponibili. Dal 9 ottobre,poi ci sarà l'obbligo per le banche non solo di riceverli ma anche di offrire il servizio ai propri clienti.