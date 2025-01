Anteprima24.it - Bomba carta esplode davanti al cancello di un’abitazione: indagano i carabinieri

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina idella Compagnia di Torre Del Greco sono intervenuti in via Mortelle, dopo l’esplosione di una. L’ordigno sarebbe stato posizionato da uno sconosciutoaldi. L’esplosione ha danneggiato due finestre. Non ci sono feriti. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice.L'articoloaldiproviene da Anteprima24.it.