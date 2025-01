Sport.quotidiano.net - Bologna, le rossoblù del calcio a 5 vincono la Coppa Italia di Serie C

, 5 gennaio 2025 – Primo trofeo in bacheca per ilWomen Futsal. Le ragazze guidate da coach Vincenzo Giambrone hanno vinto laC trionfando nella finale regionale grazie al successo contro l’Annia Serenissima C. Lehanno superato le avversarie con il punteggio di 3-1 grazie ai gol di Filippini, Orlandini e Tangerini. Il successo ottenuto al Pala Chiarelli di Guastalla (Reggio Emilia) ha consentito alWomen Futsal di guadagnare l’accesso alla competizione su territorio nazionale. Attualmente la selezione femminile dia 5si trova al sesto posto della classifica diC, inserita nel Girone A e dopo 11 partite vanta 7 vittorie e 4 sconfitte. Il prossimo impegno è fissato per giovedì 9 gennaio, quando Orlandini e compagne saranno di scena a Cavezzo contro MFC Women, al terzo posto in classifica con 23 punti, 2 lunghezze in più proprio della squadra allenata da mister Giambrone ma con una partita da recuperare.