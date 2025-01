Oasport.it - Bob a 4, Patrick Baumgartner manca il podio per 3 centesimi! Hall sorprende i tedeschi a Winterberg

L’Italia è andata vicinissima ad un risultato clamoroso in quel di. Nella seconda tappa stagionale per la Coppa del Mondo di bob a 4ha conquistato una spettacolare quarta piazza, andando veramente a un soffio dalsul budello teutonico.Vittoria a sorpresa per la Gran Bretagna: davanti al pubblico tedesco si impone infatti Bradche trova due run praticamente perfette per chiudere con il crono di 1’48”07, prima sconfitta teutonica in stagione. Deve arrendersi il beniamino del pubblico Francesco Friedrich: il campione olimpico è secondo a 19, terzo invece Adam Ammour a 48.Come detto,è quarto, a soli tredal. L’altoatesino nelle ultime curve ha forse gettato alle ortiche la possibilità di centrare la top-3.