Anteprima24.it - Benevento-Catania, le parole di mister Auteri: “Commessi errori evitabili, Lanini non c’entra nulla con questa categoria”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiPredica calma in sala stampadopo il rocambolesco 3-2 alche ha permesso aldi rimanere in vetta quando il torneo è giunto alla seconda giornata. Queste ledell’allenatore dei giallorossi:VITTORIA – “Abbiamo cominciato con un po’ di timore sbagliando qualcosa nella gestione della palla. Loro poco in costruzione ma hanno giocato su quello che non siamo riusciti a proporre. Poi siamo cresciuti e prima di sbloccarla avevamo già creato situazioni importanti. In vantaggio abbiamo commesso un errore, ilha recuperato palla e non siamo stati bravi a posizionarci bene. Nella ripresa abbiamo subito gol dopo pochi minuti, sempre perdendo palla in uscita. Lì abbiamo accusato il colpo e non siamo riusciti a dare ritmo alla gara.