Pisatoday.it - Befana nel quartiere di San Marco

Leggi su Pisatoday.it

Appuntamento da non perdere, Lunedì 6 Gennaio 2025 alle ore 15 al Circolo Arci Balalaika in via Montanelli 125 a Pisa, animazione e giochi in attesa dell'arrivo dellache consegnerà le calze a tutti i bambini presenti. L'iniziativa è organizzata da Circolo Arci Balalaika, Magistratura San.