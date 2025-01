Pordenonetoday.it - Basso candidato sindaco, ecco quando arriverà l'ufficialità

Leggi su Pordenonetoday.it

Arriva il giorno dell'incoronazione ufficiale per Alessandro. Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia sarà ildella destra per la poltrona didi Pordenone. Mancava ancora l'che però sta per arrivare: ilpresenterà ufficialmente la sua corsa.