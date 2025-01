Oasport.it - Barbora Krejcikova rinuncia agli Australian Open 2025

Un aggiornamento importante arriva in vista degli. Lo Slam di Melbourne, che partirà il 12 gennaio e terminerà il 26, non vedrà ai nastri di partenza una delle tenniste di vertice, ovvero la ceca(n.10 del mondo), vincitrice tra l’altro l’anno passato a Wimbledon, battendo in finale Jasmine Paolini.ha giustificato il suo forfait attraverso un messaggio sui social: “Ciao a tutti. Voglio condividere con voi un breve messaggio per aggiornarvi sui motivi del mio ritiro d“, le prime parole della vincitrice dei Championships 2024.“Sfortunatamente, il mio infortunio alla schiena, che mi ha creato problemi alla fine del 2024, continua ancora a darmi qualche problema. È davvero triste perché adoro giocare a Melbourne e ho ricordi fantastici del raggiungimento dei quarti di finale l’anno scorso.