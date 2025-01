Lapresse.it - Bali, turisti e volontari ripuliscono dai rifiuti la famosa spiaggia di Jimbaran

Leggi su Lapresse.it

Moltidell’isola indonesiana disi sono uniti ailocali per ripulire dailadi, situata all’estremità meridionale della penisola di Bukit. Grandi quantità di plastica e legno sono state accumulate sulla, per essere poi raccolte in grossi sacchi bianchi che un autogru ha infine caricato su un camion per essere smaltite.