Autostrade | al via il controesodo previsti 8 milioni di transiti

ROMA – Nel primo sabato dell’anno ha avuto inizio l’attesa fase dicon i primi rientri al termine delle festività natalizie. Nel complesso, durante le tre giornate disi stimano circa 8dilungo la rete diper l’Italia.In accordo con le previsioni, già dalla mattinata di ieri la circolazione sulla rete diper l’Italia è risultata particolarmente intensa con tempi di percorrenza significativamente superiori alla media soprattutto – spiega un comunicato – lungo le direttrici che da sud conducono verso il nord Italia come la A1 Milano-Napoli e la A14 Bologna-Taranto e nel nord-ovest in direzione Milano. La circolazione rimarrà molto sostenuta lungo gli stessi tratti durante la giornata di oggi e in quella di domani, lunedì 6 gennaio, in cui si registrerà l’ultima fase dei rientri.