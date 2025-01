Viterbotoday.it - Auto sbanda e si ribalta: conducente trasportato in ospedale

Leggi su Viterbotoday.it

Incidente stradale questa mattina, intorno alle 9, lungo il chilometro 38 della strada statale Cassia (SS2) in direzione Roma, nei pressi della località Settevene.Una Fiat Panda, per motivi ancora in fase di verifica, hato e si èta, terminando la sua corsa in una cunetta.