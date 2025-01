Agi.it - Attesa troppo lunga al pronto soccorso, aggredisce il medico ma viene arrestata

AGI - Una donna di 41 anni, Angela Aruta, è stata, e tre suoi parenti sono stati denunciati dopo una aggressione subita da un. Accade a Napoli, aldell'ospedale Cotugno. La notte scorsa i carabinieri del nucleo radiomobile hanno ammanettato per lesioni, violenza e minaccia a personale sanitario e interruzione di pubblico servizio la quarantunenne, già nota alle forze dell'ordine. Lo zio era aldel Cotugno, e la donna lamentava una; insieme a 3 parenti, la Angela Aruta ha minacciato la dottoressa di turno, poi l'ha aggredita. Ora è ai domiciliari indi giudizio. I 3 parenti devono rispondere di minaccia a personale sanitario. Per illesioni guaribili in 5 giorni. "Aspetti in sala", aggredito infermiere Napoli Le tensioni sono partite alle 11 di ieri mattina quando aldel Cto di Napoli è arrivato un uomo accompagnato dal figlio che lamentava un forte dolore addominale.