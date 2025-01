Ecodibergamo.it - Atalanta verso Udine: sotto osservazione Kolasinac e Bellanova. Ceduto Godfrey

CALCIO. Lunedì 6 gennaio i nerazzurri riprenderanno la preparazione in vista della gara con i friulani, sabato 11 alle 15. Ai box Scamacca, Retegui e Cuadrado, da valutare il centrale per una botta alla caviglia e l’esterno per un problema al ginocchi.in prestito Benall’Ipswich Town.