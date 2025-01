Ilgiorno.it - Associazione Auser. Festa d’inizio anno e tesseramento

Novate, è arrivato il momento di rinnovare le iscrizioni. Domani pomeriggio nella sede di via Repubblica 15, a partire dalle 14.30, ci sarà ladelper l’2025. "Vogliamo ringraziare le persone per la presenza costante e per l’entusiasmo con cui vengono portati avanti i valori della solidarietà", spiega il presidente Giuseppe Plumari. Il 2024 si è concluso con 1.360 associati, 3.700 accompagnamenti per un totale di oltre 82mila chilometri percorsi, di accompagnamento degli associati verso strutture ospedaliere, visite specialistiche e terapie continuative. Centosessanta associati sono iscritti alle attività di promozione sociale come i corsi di ballo, yoga, inglese, computer. Quindici le proposte di turismo sociale, in Italia e all’estero. Sono sessantacinque i volontariche si alternano ogni giorno per le indispensabili funzioni di segreteria, per provvedere all’accompagnamento delle persone anziane e dei disabili nelle strutture ospedaliere o negli ambulatori e per la realizzazione dei corsi.