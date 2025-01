Ascolti TV | Sabato 4 Gennaio 2025 I Pooh 27 mln – 19 7% meglio del Circo di Montecarlo 26 mln – 17 2%

Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 4 Gennaio 2025. I Pooh (2,7 mln – 19.7%) meglio del Circo di Montecarlo (2,6 mln – 17.2%)

Nella serata di ieri,, su Rai1 Festival Internazionale deldiha conquistato 2.611.000 spettatori pari al 17.2% di share. Su Canale5– Noi Amici per Sempre ha raccolto davanti al video 2.739.000 spettatori con uno share del 19.7%. Su Rai2 Pino Daniele – Il Tempo Resterà è la scelta di 729.000 spettatori pari al 4.1%. Su Italia1 Sing ha radunato 827.000 spettatori (5%). Su Rai3 Quinta Dimensione – Il Futuro è Già Qui raggiunge 853.000 spettatori e il 4.9%. Su Rete4 Non ci resta che piangere totalizza un a.m. di 1.043.000 spettatori (6.7%). Su La7 Deep Impact conquista 647.000 spettatori con il 3.9%. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 545.000 spettatori (3.1%). Sul Nove Natale nel paese delle meraviglie cattura l’attenzione di 424.000 spettatori con il 2.5%.