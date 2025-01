Ilrestodelcarlino.it - Applausi per il Pickleball. Oggi il gran finale con tanti ospiti famosi

Ha preso il via ieri al palazzetto dello sport ‘Tre Ragazzi’ di Marotta il ‘TheFest’, il piùde evento nazionale dedicato al, sport simile al padel che si gioca con racchette poco piùdi di quelle da ping pong in fibra di carbonio e palline in pvc su un campo di 13,41 metri per 6,10, con la rete alta 91 centimetri. L’organizzazione della kermesse, seguita dalle telecamere di Sky Sport e presentata da Mara Santangelo (in foto, in rosso) - campionessa di tennis vincitrice in doppio del Roland Garros 2007 - è dell’Asd ‘Marotta Tennis Pckleball’. Ieri si è tenuto il torneo di doppio misto che ha visto salire sul gradino più alto del podio la coppia formata dalla milanese Lucia Uggé e da Fabio Costa di Imola.si svolgerà la seconda e conclusiva giornata della kermesse che avrà come protagoniste le formazioni di doppio maschile.