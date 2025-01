Foggiatoday.it - Anziano disperso sul Monte Calvo: ritrovato dopo 24 ore e salvato dai soccorritori del 118

Leggi su Foggiatoday.it

Lieto fine per undi 78 anni, scomparso per oltre 24 ore sul- tra i comuni di San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo - esano e salvo questa mattina. Secondo le ricostruzioni, l'uomo si era allontanato nella giornata di ieri per una passeggiata nei campi alla.