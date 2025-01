Europa.today.it - Accoltellato un giovane israeliano a Perugia: due uomini in fuga

Un ragazzodi 18 anni è stato ferito con armi da taglio a. Sono in corso indagini della polizia su un'aggressione avvenuta nella notte in via Cartolari, nel centro storico della cittadina. Gli agenti sono intervenuti dopo una segnalazione arrivata al numero unico di emergenza.