A che ora Van Aert oggi: programma Coppa del Mondo Dendermonde, programma, streaming

Torna il ciclocross, torna ladele la prima tappa del massimo circuito internazionale del 2025 sarà a, in Belgio, che vedrà la partecipazione di Wout van. Non ci sarò infatti van der Poel a causa del riacuirsi dei dolori alle costole che l’avevano portato a dare forfait alle gare di Baal e Koksijde del circuito X2O Trofee.La condizione di Vannon è ancora particolarmente buona: il belga è entrato in questa stagione dopo qualche problema di salute e non sembra ancora al meglio, di conseguenza questo sarà un test importante per valutare il suo recupero dopo un inizio certamente non ideale, ma la vittoria di ieri a Gullegem sembra un buon presagio.Tappa che sarà anche molto importante in ottica corsa alladel, con Michael Vanthourenhout che sembra avere un vantaggio sostanzioso nei confronti dei suoi avversari: il belga comanda con 189 punti davanti al suo connazionale Toons che è a 164, mentre sono probabilmente già fuori dalla corsa gli altri, a partire da Joran Wyesure che è a 126.