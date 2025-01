Ilrestodelcarlino.it - Virtus, Domizioli:: "Qualche acciacco, ma niente scuse"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Subito un esame per laCivitanova, attesa alle 21.15 di oggi dalla sfida a Porto Recanati contro l’Attila Junior. "Affrontiamo un avversario in ripresa – spiega Massimiliano, coach dei civitanovesi – che giustamente punta alle prime sei posizioni. Arriviamo alla gara non nelle migliori condizioni possibili, perché in questo periodo i giocatori hanno accusato dei problemi, ma ciò non cambia di una virgola gli obiettivi e la ferma volontà di disputare una bella prova". Rispetto all’andata i portorecanatesi hanno cambiato guida tecnica. "Coen è un coach che utilizza diversi sistemi difensivi, noi dovremo essere aggressivi in attacco, non offrire loro la possibilità di arginarci, di non fare trascorrere i 24 secondi per completare l’attacco. Nel contempo dovremo stare attenti ai loro punti di forza, e ne hanno diversi se penso a Gamazo, Cicconi Massi, Montanari e agli altri".