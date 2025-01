Milanotoday.it - Violenza di gruppo in Duomo a capodanno come nel 2022?

Leggi su Milanotoday.it

dia Milano, in piazza del? Per il momento la denuncia è arrivata a un giornale belga e le vittime sarebbero proprio 6 studenti di Liegi, di 20 e 21 anni: 4 ragazze e 2 ragazzi. La compagnia aveva deciso di trascorrere la serata dia Milano, in piazza.