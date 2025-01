Agrigentonotizie.it - Viola l'obbligo di dimora e va a minacciare la sua ex, trovato in possesso di proiettili e droga viene arrestato

Leggi su Agrigentonotizie.it

Da casa, per effetto dell'di, non poteva uscire dalle ore 19 alle 7. Invece non soltanto lo ha fatto,ndo la misura a cui era sottoposto, ma è anche andato a- durante la notte di Capodanno - la sua ex. I poliziotti della sezione Volanti del commissariato di.