Via libera al risarcimento per i beni distrutti dal sisma

Saranno risarcibili io gravemente danneggiati daldel 2016. A stabilirlo un’ordinanza dell’ultima Cabinadel 2024, su cui le Regioni hanno raggiunto l’intesa. Una novità importante e attesa da quanti hanno avuto, come le automobili, danneggiati dai crolli provocati dalle scosse. Nel dettaglio, il contributo è destinato ai proprietari dimobili registrati, come automobili e altri mezzi di trasporto, che risultavano residenti nei Comuni inseriti del cratere alla data degli eventi sismici. Per iil contributo copre l’80% del valore di mercato del bene alla data del, attestato tramite perizia giurata o polizza assicurativa. Mentre per igravemente danneggiati il contributo è pari all’80% delle spese sostenute per il ripristino del bene, purché queste siano documentate.