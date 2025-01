Brindisireport.it - "Uniti dello sport": consegnati in cattedrale i doni per l'Epifania

Leggi su Brindisireport.it

BRINDISI - Per l’2025 l'associazioneiva culturale ricreativa "per lo" del presidente Carmine Iaia ha attivato una nuova iniziativa solidale a favore dei bimbi di famiglie bisognose che non possono permettersi di trascorrere una festività nella piccola gioia di poter.