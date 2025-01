Napolitoday.it - Un Posto al Sole, anticipazioni dal 6 al 10 gennaio: Micaela seduttrice e la crisi di Rosa

Leggi su Napolitoday.it

Ledelle prossime puntate di Unal, che andranno in onda dal 6 al 102025 in prima visione su Rai 3, preannunciano episodi molto importanti per alcuni dei protagonisti della soap napoletana.fa i conti con il suo passato e con i sentimenti ancora vivi per.