Agi.it - Un post della figlia su Facebook scatena i fan di Cutolo e l'ira di un deputato

Leggi su Agi.it

AGI - È bastato unsu, Denise, pubblicato per celebrare l'amore che 'o' professore' nutriva per la sua moglie Immacolata Iacone ("Vorrei un amore come quello dei miei genitori") perre una serie di commenti osannanti la figura di uno dei criminali più feroci e controversi del secolo scorso. "Porti il nome di un grande uomo come tuo padre", "sei numero uno, come tuo padre", "un uomo con la U maiuscola", alcune delle reazioni. A distanza di quasi quattro anni dalla morte, nell'istituto di pena di Parma il 17 febbraio 2021, dopo oltre 50 anni di carcere, è ancora vivo il mito del fondatoreNuova Camorra Organizzata Raffaele. Gli screenshot e il video sono stati segnalati aldi Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, promotore di una proa di legge per la punibilità dell`apologia delle mafie.