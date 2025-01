Ilgiorno.it - Un concerto dedicato a Dalla al teatro Dante

La mensa del Padre Nostro, presieduta da Adriano Broglia, invita domani alle 21 aldi viaal, Come è profondo il mare“. Sul palco gli Aviatori mistici: Manuel De Rosa (piano e voce), Giuseppe Di Somma (tastiere), Enrico Impalà (basso e narrazione), Fabio Invernizzi (chitarra), Daniele Rampoldi (chitarra e voce), Francesca Rampoldi (voce), Nicola Tino (batteria) ed Elena Lago (coreografie e danza). "La serata - spiega l’assessore alla Cultura Davide Tarlazzi - non sarà solo un omaggio all’eredità musicale del cantautore bolognese, ma anche un gesto concreto di supporto alla attività svoltamensa del Padre Nostro. Insieme è possibile trasformare la bellezza della musica in un messaggio di speranza e in aiuto per chi vive in difficoltà". Biglietto d’ingresso a 15 euro.