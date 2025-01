Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 04-01-2025 ore 14:10

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il destino di Cecilia sarà sempre più legata a quello di Mohammad abelini l’iran lo ha messo in chiaro con il suo Ambasciatore aconvocato alla Farnesina la luce della seconda e per ora ultima telefonata della giornalista e ti sarà raccontato come le sue condizioni nella prigione di Evil dove è rinchiusa dal 19 dicembre non siano in alcun modo migliorate oggi l’ambasciatrice italiana Andrea Ministero degli Esteri a Teheran per formalizzare le richieste al governo un trattamento rispettoso della dignità umana della giornalista in attesa della sua immediata Liberazione come ha segnalato il ministro degli Esteri italiani la Casa Bianca finora non ha avuto alcuna prova che ci sia il coinvolgimento di un paese straniero dietro l’attacco a New Orleans l’ipotesi è che è responsabile della strage Samsung Ninja bar fosse un lupo solitario che essere riabilitato per questa persona le question il padre il fratello dell’uomo con il quale mantenevano rapporti sporadici si dichiarano stupidi della sua trasformazione È incredibile che fosse capace di qualcosa del genere ha raccontato non ho pentimenti nei rimpianti perché in questi due anni e mezzo non ci siamo mai risparmiati non ho mai fatto una scelta della quale dovermi vergognare la premier Meroni si racconta in una lunga intervista al settimanale sette del Corriere della Sera nel colloquio me lo dà la capacità di dialogare con tutti del suo governo a livello internazionale definisce matto un uomo geniale un innovatore straordinario ora denunciato come un mostro perché ha scelto Trump e parla del suo rapporto con Van Der weyden socio pragmatico e Rispetto reciproco nel terzo trimestre 2020 4 l’indebitamento netto dell’amministrazione pubblica in rapporto al PIL è stato pari almeno 2,3% l’incidenza deficit delle amministrazioni pubbliche sul migliora sensibilmente nello stesso periodo il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è cresciuto dello 0 6% rispetto al trimestre precedente mentre i consumi sono cresciuti del 1 e 6 secondo l’Istat il potere d’acquisto delle famiglie pur segnando uno sviluppo più contenuto rispetto ai periodi precedenti risulta in crescita per il settimo trimestre consegue una donna è stata violentata in una baraccopoli a Napoli a pochi passi dal mercato ittico la vittima una donna di 30 anni della Guinea alcuni residenti L’hanno sentito urlare chiedere aiuto disperata mi passi dalla baraccopoli improvvisata tra la strada e cancelli che delimitano il porto industriale una zona assegnata da un forte degrado ai Carabinieri La donna ha raccontato di essere stata aggredita e violentata e grazie alle sue indicazioni stradali stato l’uomo il responsabile è un clochard in 37 anni di origini ghanesi già noto alle forze dell’ordine gli inquirenti del ufficio investigativo sulla corruzione sul hanno sospeso l’esecuzione del mandato di arresto del presidente deposto Yong cheol dopo che oggi gli uomini della Guardia presidenziale glielo hanno nuovamente impedito di farlo il resto di ione materialmente b&b la causa della continua In parte ha reso noto il cio l’arresto Dion è stato disponibile dopo il suo un tentativo di imporre la legge marziale per il quale è stato sottoposto a un impeachment a complicare la situazione migliaia di sostenitori del presidente deposto restano radunati vicino alla residenza nonostante la pulizia abbia tentato di portarli via abbraccio e noi per il momento ci fermiamo qui tutti ancora l’augurio di un buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa