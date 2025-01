Ucraina Kiev prepara il missile low cost | ecco il Trembita

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – L'comincia a fare da sola. Il paese, in guerra da 3 anni contro la Russia di Vladimir Putin, dipende in larga parte dalle armi fornite dall'Occidente, in particolare dagli Stati Uniti., però, già quest'anno punta a produrre 30.000 droni a lungo raggio e 3.000 missili da crociera e 'missili drone'. Il .