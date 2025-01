Lapresse.it - Ucraina, 20 giovani da Mykolaiv a Torino per incontrare i ragazzi di Acmos

Vacanze di pace in tempo di guerra: 20ucraini da Mykolaïv aperitaliani e confrontarsi sui temi della guerra e della nonviolenza. Dall’inizio dell’invasione russa inl’associazione torineseha raccolto materiale, beni di prima necessità, da portare nel Paese sconvolto dalla guerra, a Kherson e, dove si trova anche Operazione Colomba.“Quello che ci ha più colpiti, andando a Mykolaïv e a Kherson, è la normalizzazione del conflitto. Ormai per ie leucraini e ucraine l’allarme antiaereo è il sottofondo alle loro vite e alle loro attività, la propaganda militare è ovunque” spiega. Grazie al sostegno della Fondazione Europea per la Gioventù del Consiglio d’Europa dal 29 dicembre 2024, più di ventiucraini sono arrivati aper vivere insieme aididieci giorni durante le feste.