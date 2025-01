Ilgiorno.it - Tutti con il naso all’insù, scendono le befane dal campanile

Leggi su Ilgiorno.it

Uno spettacolo che da anni richiama adulti e piccini anche dai Comuni limitrofi. Lunedì lesi caleranno daldella chiesa: l’Epifania, in città, si rinnova con questa tradizione, che segna anche la conclusione della rassegna Accendi il Natale, promossa dall’Amministrazione comunale e retta da Cristina Borroni. Imprescindibile, come sempre, la presenza della sezione cittadina del Cai, il Club alpino italiano, senza la quale nulla potrebbe essere messo in atto. Non rimane allora che presentarsi alla chiesa di San Bernardo in Castegnate, lunedì alle 11. Dopo la Santa Messa delle 10, sguardi rivolti verso l’alto: dopo la discesa delledal, seguirà l’incontro con i bambini. "Un appuntamento atteso dalle famiglie, che si affianca alla festa religiosa dell’Epifania e che conclude gli eventi natalizi - afferma il vicesindaco reggente e assessore ai Servizi sociali, Cristina Borroni - un periodo che ha visto la collaborazione della città sia nell’allestimento di alberi e presepi che nella presenza ai numerosi eventi organizzati, a dimostrazione che Castellanza offre molte occasioni ai suoi cittadini grazie all’impegno di chi, come i volontari del Cai, si spende a favore di".