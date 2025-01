Ravennatoday.it - "Tu sei la stella, tu sei l'amor", la compilation sull'alluvione romagnola a cura del Mei ha già superato i 5mila ascolti

Leggi su Ravennatoday.it

Sta avendo un grande successo ladi brani di artisti romagnoli sul tema dell’“Tu sei la, tu sei l’” che ha giài 5 mila. Molte sono le richieste arrivate per la presentazione: quindi, in primavera come Anteprima Mei 30 Anni che si terrà a Faenza.