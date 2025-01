Quifinanza.it - Truffe e frodi online in aumento, nel 2024 il valore ha superato i 200 milioni di euro

Il report della Polizia Postale per la Sicurezza Cibernetica segnala undellee delle. Nell’analisi sono presenti dati su cyberterrorismo, crimini informatici contro la persona e attività criminali di stampo finanziario. Questi ultimi risultano in crescita rispetto al 2023 e sale anche la cifra totale sottratta.Il documento divide, due dati in forte crescita. Per le prime aumentano il numero di persone indagate e le somme rubate, mentre per le seconde calano i casi trattati, ma crescono fino a +20% le somme sottratte.Le: unda quasi 200diNelsono stati trattati 18.714 casi di, in crescita del +15% rispetto ai 16.325 del 2023. Questi hanno portato a indagini su 3.581 persone, un numero rimasto quasi invariato.