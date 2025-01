Ilrestodelcarlino.it - Tragedia nel Trevigiano, Marika Visentin uccisa da un furgone davanti alla figlia di 10 anni

Treviso, 4 gennaio 2024 - Scontro tra une un’auto, nella carambola viene investita ela 49enne, morta sotto gli occhi delladi 10. La donna è stata schiacciata dalin testacoda a Trevignano, dove era arrivata poco prima per aiutare la madre, rimasta in panne con la sua auto. Due denunciati per omicidio stradale Sono due le persone denunciate per omicidio stradale per l'incidente avvenuto ieri, il primo della provincia Treviso. Da quanto si apprende, la carambola mortale sarebbe stata innescata dalFiat Ducato, che non ha dato precedenza a una Opel Corsa. La vittima era a bordo strada mentre aspettava che il carro attrezzi recuperasse la Renault Clio della madre ferma per un guasto al motore. Una dinamica complessa I carabinieri di Montebelluna hanno denunciato il conducente che eraguida delFiat Ducato, undi 29