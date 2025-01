Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-01-2025 ore 17:00

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità nella Basilica di San Giovanni è in corso una cerimonia con la presenza di Papa Francesco modifiche alla viabilità in tutta l’area circostante ultimi giorni per il servizio delle linee bus circolari gratuite le cosiddette free uno è freddo la prima da Termini la seconda da Piazzale dei Partigiani entrambe consentono di raggiungere velocemente Largo Chigi con un collegamento diretto e fermate lungo il percorso le linee sono operative tutti i giorni fino a lunedì 6 gennaio con orario compreso tra le 9 e le 21 è una frequenza di 13 minuti mi ha ancora tre giorni per l’esenzione dell’orario della ZTL di centro storico e Tridente oggi fino alle 20 domani è lunedì 6 gennaio dalle 6:30 alle 20 e domani sera all’Olimpico il derby-lazio rafforzate le misure in tutta l’area del Foro Italico i provvedimenti relativi Abilita scatteranno dalla mattinata prima e dopo la gara inevitabili ripercussioni al Flaminio al della Vittoria e soprattutto sul Lungotevere e sulla tangenziale In collaborazione con Luce Verde infomobilità