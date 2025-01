Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-01-2025 ore 14:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilitàcon code a tratti sulla A1 milano-napoli tra Magliano Sabina e Orte in direzione Firenze trafficata anche la via Pontina con code tra il raccordo anulare e Castelno in direzione Pomezia per interventi alla temperatura in via del Foro Italico sulla tangenziale fino alle ore 16 è chiuso alil tratto compreso tra viale di Tor di Quinto e largo Ferraris IV in direzione Stadio Olimpico ricordiamo che fino al 6 gennaio in vigore l’estensione dell’orario della ZTL del centro storico e Tridente attive tra le ore 6:30 e le ore 20 la stessa validità estesa anche nelle giornate di sabato e nei giorni festivi nel pomeriggio alle ore 16 cerimonia pubblica di Papa Francesco presso la Basilica di San Giovanni in Laterano dalle ore 13 disciplina diprovvisoria con chiusure e divieti di sosta nelle vie adiacenti ultimi giorni per il servizio delle linee buste circolari gratuite le cosiddette free1 free 2 e la linea elettrica 100 la prima parte da Termini e la linea free due invece da Piazzale dei Partigiani per raggiungere Largo Chigi con un collegamento diretto e fermate intermedie lungo il percorso la linea 100 parte e arriva a Porta Pinciana transitando per Largo Chigi le linee sono operative tutti i giorni fino a lunedì 6 gennaio con orario compreso tra le ore 9 e le ore 21 in una frequenza di circa 13 minuti In collaborazione con Luce Verde infomobilità