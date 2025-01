Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-01-2025 ore 07:30

Luceverdeben trovati all’ascolto circolazione scorrevole al momento lungo la rete viaria della capitale per interventi alle alberature in via del Foro Italico sulla tangenziale dalle ore 7:30 alle ore 16 chiuso alil tratto compreso tra viale di Tor di Quinto e largo Ferraris IV in direzione dello Stadio Olimpico in via Marziale strada chiusa per interventi su sede stradale disposto a doppio senso di marcia in via Duccio Galimberti da piazza Giovenale a via Elio Donato ricordiamo che fino al 6 gennaio è in vigore l’estensione dell’orario della ZTL centro storico e del Tridente attive tra le ore 6:30 e le ore 20 la stessa validità estesa anche alle giornate di sabato e giorni festivi per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità