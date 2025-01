Calcionews24.com - Torino Parma, niente conferenza stampa per Vanoli: il tecnico farà ‘parlare’ il suo Toro?

Leggi su Calcionews24.com

è il prossimo incontro di Serie A, ma Paolonon interverrà in, l’allenatore“parlare” il suo Toro in campo?si avvicina. 24 ore, una manciata di minuti e tanta tensione, ci separano da: match offerto dal palinsesto del calendario di Serie A in occasione della .