Todde Serenamente al lavoro ho piena legittimazione a continuare

CAGLIARI (ITALPRESS) – “Sonoal, come potete vedere, dopo anche un confronto con la mia maggioranza. Ovviamente l’atto amministrativo che è arrivato dalla Corte d’Appello di ieri, seguirà il suo percorso e sarà ovviamente gestito dai miei avvocati. Io ribadisco lafiducia nei confronti della magistratura, lafiducia, ovviamente, su quelle che sono le azioni che sono state fatte dal comitato che mi ha rappresentato per le elezioni e quindi quello che io posso dire è che ho lamotivazione e ladia lavorare per i sardi e così farò”. Lo ha dichiarato la presidente della Regione Sardegna, Alessandra, nel punto stampa a margine della riunione di maggioranza questa mattina in Consiglio regionale.– foto Agenzia Fotogramma –(ITALPRESS).