Ilfattoquotidiano.it - Todde a rischio decadenza, la presidente: “Sono legittimata ad andare avanti. Conte e Schlein? Li ho sentiti, ho il loro supporto”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

serenamente al lavoro, come potete vedere, dopo anche un confronto con la mia maggioranza. Ovviamente l’atto amministrativo è arrivato dalla Corte d’Appello di ieri seguirà il suo percorso e sarà ovviamente gestito dai miei avvocati. Io ribadisco la piena fiducia nei confronti della magistratura, la piena fiducia ovviamente su quelle chele azioni chestate fatte dal comitato che mi ha rappresentato per le elezioni e quindi quello che io posso dire è che ho la piena motivazione e la piena legittimazione di continuare a lavorare per i sardi e così farò”. Così Alessandradella Regione Sardegna adopo l’ordinanza-ingiunzione del comitato di garanzia che ha analizzato le spese elettorali della governatrice. Sottolineando che il lavoro a servizio dei sardi “non finisce fino a quando non ciatti definitivi”,ha evidenziato che “il ricorso” è assolutamente normale.