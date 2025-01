Fanpage.it - Thuram infortunato prima della finale di Supercoppa, l’Inter ha 3 soluzioni in attacco

L'attaccante francese ha riportato "una lieve elongazione agli adduttoricoscia sinistra", quasi impossibile sia in campo lunedì sera per lacontro il Milan a Riyad. Inzaghi ha 3 alternative per trovare la punta da affiancare a Lautaro.